В Омской области водитель попал под поезд на железнодорожном переезде

В Омской области в результате ДТП на железнодорожном переезде погиб водитель автомобиля - это единственный подобный инцидент в регионе с начала года, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

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Для того чтобы снизить аварийность, на 12 железнодорожных переездах завершены плановые ремонтные работы - обновлено асфальтовое покрытие проезжей части, заменены дорожные знаки и направляющие столбики, которые помогают водителям ориентироваться, в том числе в темное время суток.

В селе Лузино, на участке между станциями Лузино и Мариановка, проведен капитальный ремонт переезда. Там уложили резинокордовое покрытие, заменили шпалы и обновили пешеходные дорожки.

Днем ранее стало известно, что с начала года на железной дороге в Омской области травмированы восемь человек - это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.