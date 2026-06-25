В Кузбассе подросток на питбайке протаранил трактор

В кузбасском городе юный питбайкер влетел в "Беларус", что обернулось болезненными последствиями.

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Накануне в Мариинске подросток на кроссбайке протаранил трактор, сообщает ГИБДД Кузбасса в четверг.

– Предварительно установлено, что 16-летний водитель, управляя кроссовым мотоциклом "Прогаси", не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди трактора "Беларус", и совершил с ним столкновение, – сказали в ГАИ.

Подросток получил травмы, ему оказывают помощь медики.

Стражи порядка выяснили, что водительских прав у шкодника не было.

ГИБДД напоминает, что на питбайках вообще запрещено кататься на общих дорогах, а для езды на мопеде нужны права категории "М" и возраст с 16 лет, для мотоцикла – категория "А" с 18 лет или "А1" с 16 лет, если двигатель не больше 125 кубов.