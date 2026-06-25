На трассе "Новороссийск - Керчь" шесть машин попали в ДТП

Авария с участием шести автомобилей произошла на автодороге Новороссийск - Керчь в Краснодарском крае, один из них загорелся, в результате два человека госпитализированы с ожогами, сообщили журналистам в ГУ МВД России по региону.

"Возле станицы Тамань на автодороге Новороссийск - Керчь 51-летний водитель Honda Pilot не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Chery Tiggo. От удара китайский внедорожник по инерции врезался во впереди идущий Renault Megane. Далее от полученного импульса произошло ДТП еще с тремя автомобилями. При этом произошло возгорание Chery Tiggo, 25-летний водитель и 20-летняя пассажирка получили ожоги", - говорится в сообщении.