В Омской области столкнулись два ВАЗа

В Кормиловском районе Омской области произошло ДТП со смертельным исходом. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОМВД России по Кормиловскому району сегодня в 16:50.

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По предварительным данным, авария случилась на 54‑м км автодороги Сыропятское - Калачинск. 45‑летний водитель автомобиля ВАЗ‑211540 столкнулся с ВАЗ‑2110, за рулем которого находился 19‑летний молодой человек.

В результате удара серьезные травмы получили водитель и пассажир ВАЗ‑211540. Пострадавших экстренно госпитализировали. К сожалению, пассажир - 43-летний мужчина - от полученных травм скончался.

Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы окончательно установить причины и обстоятельства ДТП.