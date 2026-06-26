ДТП с двумя легковушками случилось  Дзержинске: есть пострадавшие

© В городе N

Два человека получили травмы в ДТП, которое случилось в Дзержинске 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла на улице Грибоедова примерно в 14:50. 45-летний водитель автомобиля Omoda при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу «Ладе Веста», что и привело к столкновению.

В ДТП пострадали 58-летний водитель и 43-летняя пассажирка отечественной машины. Каретой скорой помощи их увезли в больницу. Дальнейшие обстоятельства выясняются.

Ране сообщалось, что ДТП с пострадавшим случилось на улице Ужгородской в Нижнем Новгороде.

Самые интересные и срочные новости читайте у нас в Telegram и MAX