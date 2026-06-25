Подросток за рулем грузовика насмерть сбил ребенка в Ингушетии
В Ингушетии 16-летний подросток за рулем грузовика насмерть сбил восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по региону.
В отношении подростка было возбуждено уголовное дело. Согласно версии следствия, подозреваемый сел за руль грузовика, не имея водительских прав. В результате он наехал на ребенка, который скончался на месте происшествия от полученных травм.
В данный момент полиция допрашивает свидетелей ДТП. По факту гибели несовершеннолетнего начата проверка.
«В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних и безопасности дорожного движения», — заявили в СУСК РФ.
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