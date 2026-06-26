В Новосибирске осудили водителя скорой помощи за ДТП с беременной пациенткой

Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пассажирки (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

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Как установлено в судебном заседании, трагедия произошла утром 22 октября 2025 года на автодороге К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Краснозёрском районе. Гавриленко управлял технически исправным автомобилем скорой помощи, в котором находились фельдшер пациентка. Двигаясь в условиях ограниченной видимости из-за тумана и скользкого дорожного покрытия, водитель не справился с управлением: машину занесло, после чего она опрокинулась в кювет. ДТП произошло под Карасуком

В результате аварии пациентка, находившаяся в салоне, получила тяжёлые травмы, создававшие угрозу для жизни. Из-за полученных повреждений врачам пришлось провести преждевременное оперативное родоразрешение – кесарево сечение. Суд квалифицировал это как прерывание беременности, которое находится в прямой причинно-следственной связи с травмами, и расценил причинённый вред здоровью как тяжкий.

В ходе следствия и в суде водитель полностью признал свою вину. Суд назначил Андрею Гавриленко наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Приговор вступил в законную силу.