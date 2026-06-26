В Новосибирске школьник на питбайке устроил двойное ДТП

По предварительным данным, 16-летний водитель (2010 года рождения) управлял питбайком «Оксо» и двигался со стороны улицы Чапаева в направлении улицы Ростовской. При перестроении в средний ряд мотоцикл столкнулся с попутным автомобилем Chevrolet Lanos под управлением водителя 2006 года рождения. После удара питбайк опрокинулся и совершил наезд на пешехода – женщину 1979 года рождения, которая выходила из припаркованного у края проезжей части автомобиля.

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В результате ДТП оба пострадавших – и несовершеннолетний водитель питбайка, и 47-летняя женщина-пешеход – с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Врачи оказывают им необходимую помощь, информация о состоянии уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция вновь напоминает родителям о необходимости контроля за несовершеннолетними, управляющими мототехникой, и разъяснения им правил дорожного движения. Также пешеходам следует быть предельно внимательными при выходе из припаркованных автомобилей, особенно вблизи проезжей части.