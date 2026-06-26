Mercedes и «Лада» столкнулись в Нижнем Новгороде: двое пострадали

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Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Нижнем Новгороде вечером 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП случилось в поселке Луч около 20:20. 41-летний водитель автомобиля Mercedes Benz при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу «Ладе», что и привело к столкновению.

В аварии пострадали 56-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажирка. Их доставили в больницу имени Семашко. Дальнейшие обстоятельства уточняются.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП с легковушками в Дзержинске.

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