Во Владивостоке Daihatsu разбился в серьезной аварии

Во Владивостоке иномарка с людьми разбилась в момент серьезного ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

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«Жесткое ДТП в районе Луговой, 59В во Владивостоке. Водитель Daihatsu Sonica не справился с управлением, вылетел на трамвайные пути и перевернулся», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, стекла, вывернуты колеса. О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого массовое ДТП произошло на 41 километре МКАД. На кадрах с места видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.

Ранее в Москве автобус с людьми влетел в легковушку.