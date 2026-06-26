Автобус и легковушка столкнулись на улице 800-летия Москвы

Автобус м57 и легковой автомобиль столкнулись на улице 800-летия Москвы. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

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— Сегодня около 6:15 на улице 800-летия Москвы, у дома 2 по улице Софьи Ковалевской, произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса маршрута м57, — передает сообщение пресс-службы предприятия агентство городских новостей «Москва».

Предварительно, водитель машины не уступил дорогу общественному транспорту, в результате чего они столкнулись. На место прибыли сотрудники ДПС для установления всех обстоятельств. По данным АГН «Москва», двое человек получили травмы, их госпитализировали.

18 июня автомобиль Chevrolet врезался в автобус около остановки «Детская поликлиника» на Костромской улице в Москве. У легковушки отлетело колесо. Автобус также получил повреждения — в результате столкновения разбилось лобовое стекло.