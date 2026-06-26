В Омском районе подросток взял квадроцикл и сбил ребенка

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, происшествие случилось вчера около 18:45 в селе Пушкино Омского района.

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13‑летний подросток, управляя квадроциклом, совершил наезд на пешехода - 10‑летнего мальчика. Инцидент произошел на парковке возле дома № 2 на улице Мира. В результате аварии пострадавшего школьника с различными травмами госпитализировали. Сам подросток, находившийся за рулем, не пострадал.

Установлено, что квадроцикл принадлежит матери юноши - он взял транспортное средство без её разрешения. В отношении женщины автоинспекторы составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ.

Материалы о происшествии переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Окончательные причины и обстоятельства аварии установят в ходе проверки.