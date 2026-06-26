Грузовик и "Газель" столкнулись ночью под Воронежем

Сегодня в ночь на 26 июня произошло ДТП в Рамонском районе. Столкнулись «ГАЗель» и грузовик. Пострадали водители обоих авто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

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По предварительным данным, авария произошла около 3:29 в селе Айдарово в промзоне. Столкнулись два авто: «Газон Некст» и «ГАЗель».

Оба водителя получили травмы и были доставлены в больницу. Одного из них спасатели вытаскивали из поврежденной машины.

Полиция проводит проверку и устанавливает все причины и обстоятельства ДТП.

Ранее в Терновском районе произошло смертельное ДТП. Мужчина на «Ладе» не справился с управлением, на большой скорости вылетел в кювет, в результате чего машина перевернулась. Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.