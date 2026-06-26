В Первоуральске пассажирский автобус попал в ДТП

В Первоуральске устанавливают обстоятельства аварии с пассажирским ПАЗиком.

© Российская Газета

Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, сегодня на Ватутина напротив дома № 26 "Волга" столкнулась с автобусом 23-го маршрута "Магнитка - Политехникум".

По предварительным данным, водитель легковой машины выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу автобусу, который двигался по главной.

"Пять пассажиров ПАЗа доставлены в больницу, им оказывается помощь. Всего в салоне находилось около 15 человек", - рассказали в ГАИ.

Водитель "Волги" сказал, что впервые в городе, отвлекся на перекрестке и не заметил общественный транспорт.