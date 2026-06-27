Появились подробности страшного ДТП с фурой в Нижегородской области

© vgoroden.ru

Жуткое ДТП произошло в Богородском округе Нижегородской области днем 27 июня. Два человека погибли. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 401-м км трассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород около деревни Теряево.

26-летний гражданин Армении за рулем фуры Shacman начал обгон в том месте, где этот маневр запрещен знаком. Большегруз вылетел на встречку и столкнулся с кроссовером Kia Sportage. В результате погибли 51-летний водитель легковушки и его пассажирка. Водитель фуры получил травмы.

На месте работает следственно-оперативная группа. Для ликвидации последствий привлекались силы и средства от МЧС.

Ранее мы писали о том, что двое детей и взрослый пострадали в ДТП на М-12 в Пильнинском округе.