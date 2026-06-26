Британскую королеву красоты собственный автомобиль придавил к стене

Британские правоохранители в графстве Кент завершили расследование обстоятельств трагической гибели 21-летней Элиши Скиннер, победительницы местного конкурса красоты. Девушка скончалась в больнице после того, как ее собственный автомобиль придавил ее к стене. Об этом сообщил The Sun.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел вечером 4 января, когда Скиннер, студентка Нового университета Бакингемшира, возвращалась в свое общежитие после рождественских каникул. Припарковав машину на подъездной дорожке, она начала разгружать багажник.

Несмотря на то, что автомобиль был поставлен на ручной тормоз, за ночь дорожка покрылась тонким слоем льда. В момент, когда Элиша доставала очередную вещь из машины, автомобиль начал медленно скатываться назад по обледеневшей поверхности. Машина прижала девушку к стене, полностью навалившись на нее своим весом.

Скиннер успела вызвать службу спасения, но потеряла сознание к тому времени, когда на шум удара выбежала соседка. Медики в течение четырех дней боролись за ее жизнь в больнице, но не смогли ее спасти. Причиной смерти было названо кислородное голодание мозга, вызванное длительным сдавливанием.

Хотя произошедшее было квалифицировано как несчастный случай, суд обратил внимание на ряд нарушений, выявленных на территории общежития. В частности, отмечалось, что подъездные дорожки к корпусам были обустроены ненадлежащим образом, говорится в материале.

Другой случай произошел весной, когда победительницу конкурса красоты в Бразилии Ану Луису Матеус убил ее возлюбленный, который позже покончил с собой в тюремной камере