Цепное ДТП произошло в Тульской области

В Тульской области на 737 километре дороги "Золотое кольцо" произошло ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Тульской области.

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В Ленинском районе 25 июня водитель "МАН" столкнулся с "Газелью". Из-за этого грузовик врезался в "Хавал Джулион".

Это столкновение запустило цепочку. Так, водитель "Хавала" врезался в машину "Чери Тигго", которая в свою очередь въехала в "Хавал Дарго".

В результате ДТП водитель "Хавал Джулион" получил травмы и доставлен в больницу.