В Кузбассе автобус наехал на велосипедиста

В Кузбассе автобус наехал на маленького велосипедиста
В посёлке Красногорский автобус сбил 7-летнего мальчика на велосипеде.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Кузбассу, в посёлке Красногорский вчера около 14:20 автобус марки "Йотунг" совершил наезд на 7-летнего велосипедиста. Мальчик переезжал проезжую часть перед близко идущим транспортным средством. В результате ДТП ребёнок получил травмы различной степени тяжести.
Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция Кузбасса напоминает родителям:
- Регулярно беседуйте с детьми о правилах безопасности на дороге.
- Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно проходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам.
- Выезд на проезжую часть детям до 14 лет запрещён.
Также обязательно используйте защитную экипировку.