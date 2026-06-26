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В Кузбассе автобус наехал на маленького велосипедиста

Vse42.ru

В посёлке Красногорский автобус сбил 7-летнего мальчика на велосипеде.

В Кузбассе автобус наехал на велосипедиста
© Vse42.ru

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Кузбассу, в посёлке Красногорский вчера около 14:20 автобус марки "Йотунг" совершил наезд на 7-летнего велосипедиста. Мальчик переезжал проезжую часть перед близко идущим транспортным средством. В результате ДТП ребёнок получил травмы различной степени тяжести.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает родителям:

  • Регулярно беседуйте с детьми о правилах безопасности на дороге.
  • Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно проходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам.
  • Выезд на проезжую часть детям до 14 лет запрещён.

Также обязательно используйте защитную экипировку.