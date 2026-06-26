В Кузбассе автобус наехал на велосипедиста

В посёлке Красногорский автобус сбил 7-летнего мальчика на велосипеде.

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Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Кузбассу, в посёлке Красногорский вчера около 14:20 автобус марки "Йотунг" совершил наезд на 7-летнего велосипедиста. Мальчик переезжал проезжую часть перед близко идущим транспортным средством. В результате ДТП ребёнок получил травмы различной степени тяжести.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает родителям:

Регулярно беседуйте с детьми о правилах безопасности на дороге.

Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно проходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Выезд на проезжую часть детям до 14 лет запрещён.

Также обязательно используйте защитную экипировку.