Мотоциклист столкнулся с такси около станции метро «Верхние Лихоборы» в Москве

Байкер столкнулся с машиной такси на Дмитровском шоссе около станции метро «Верхние Лихоборы» в Москве. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в Telegram-канале агентства городских новостей «Москва».

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— Мотоцикл и машина такси столкнулись на Дмитровском шоссе у станции метро «Верхние Лихоборы», — говорится в публикации.

В результате ДТП пострадал байкер. Врачи осмотрели его на месте. Мужчина отказался от госпитализации.

24 июня мотоцикл столкнулся с трактором на улице Красного Маяка в Москве. Травмы получили взрослый и подросток.

23 июня мотоцикл столкнулся с машиной Chery в столичном районе Свиблово. Байкер погиб от полученных травм. В результате ДТП также пострадала пассажирка иномарки.