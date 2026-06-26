Сотрудник полиции сбил пешехода во Владимире

В ночь с 20 на 21 июня во Владимире произошло смертельное ДТП на улице Добросельской. 27-летний водитель авто марки Skoda Octavia насмерть сбил 26-летнего пешехода.

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В тот же день в отношении водителя было возбуждено уголовное дело, а его автомобиль отправили на штрафстоянку. Вину в совершении преступления мужчина признал. Жена погибшего просила откликнуться очевидцев ДТП, чтобы установить подробности той ужасной трагедии.

Сегодня в УМВД региона сообщили, что водитель Skoda - сотрудник одного из подразделений городского УМВД.

- Сотрудник управлял личным автомобилем в свободное от службы время. По результатам медицинского заключения алкогольное опьянение у водителя не установлено, - уточнили в ведомстве.

В УМВД региона проводится служебная проверка по факту случившегося. По её результатам будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел.