Водителя не спасли: Volkswagen с мужчиной разбился в ДТП с грузовиком

На трассе под Новочеркасском Ростовской области водитель иномарки влетел в прицеп грузовика.

Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Предварительно, мужчина не справился с управлением, автомобиль занесло прямо под припаркованную на обочине машину», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в момент аварии иномарка влетела в грузовик. В результате ДТП Volkswagen получил серьезные повреждения, а его детали разлетелись по дороге. По данным канала, травмы водителя иномарки оказались несовместимыми с жизнью.

До этого массовое ДТП произошло на 41 километре МКАД. На кадрах с места видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.