Собралась большая пробка: фура с человеком разбилась об отбойник на трассе М-4

В Воронежской области серьезное ДТП с фурой парализовало проезд.

Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Фура перелетела через отбойник на М-4 в сторону Новой Усмани. Собралась большая пробка от Волгоградской до заправки «Лукойл» перед развязкой», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии большегруз получил серьезные повреждения: у транспорта полностью разбит кузов и повреждена водительская кабина. О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого массовое ДТП произошло на 41 километре МКАД. На кадрах с места видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. На место прибыли сотрудники ДПС, которые устанавливали все обстоятельства произошедшего. Кроме того, поврежденные автомобили заблокировали проезд на одной из полос движения.