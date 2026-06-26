Девочка погибла при столкновении машины с КамАЗом в Свердловской области

В Свердловской области на дороге между Екатеринбургом и Тюменью 35-летний водитель автомобиля «Киа Рио» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». В результате восьмилетняя девочка, которая находилась в легковой машине, скончалась на месте. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

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Авария произошла на 78-м километре автодороги Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» на территории Богдановичского района, после чего в районе ДТП ввели временное ограничение движения.

— Водитель «Киа Рио», являющийся отцом погибшей, госпитализирован. Мать девочки в момент аварии находилась в другом автомобиле, следовавшем сзади, в настоящее время находится в шоковом состоянии. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Обстоятельства ДТП, в том числе условия перевозки ребёнка, будут установлены в ходе расследования, — передает страница ведомства в соцсети VK.

22 июня на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Московской области столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе пятилетний ребенок.