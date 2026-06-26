В ЛНР в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в ДТП на дороге Перевальск - Ивановка в ЛНР. Об этом сообщили в МВД республики.

"Сегодня около двух часов дня на автодороге Перевальск - Ивановка столкнулись два легковых автомобиля - Volkswagen Touareg и Renault Trafic, за рулем которых находились водители 1988 и 1987 г. р. соответственно. Итог столкновения - четыре жертвы. Оба водителя и две пассажирки Renault скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.