В Екатеринбурге в ДТП с участием двух самокатчиков пострадала 16-летняя девушка

В Екатеринбурге на улице 8 Марта столкнулись два прокатных электросамоката. В ДТП пострадала 16-летняя девушка, её госпитализировали.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель прокатного электросамоката «Юрент», 21-летний мужчина, и водитель прокатного электросамоката «Вуш», девушка 16 лет, двигаясь во встречных направлениях, допустили столкновение. В результате происшествия несовершеннолетняя получила травмы, бригадой скорой медицинской помощи доставлена в ДГКБ №9, после оказания помощи отпущена домой», — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте происшествия автоинспекторы выполнили необходимые процессуальные действия. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция просит пользователей средств индивидуальной мобильности соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

Ранее главный инспектор ГАИ Екатеринбурга Роман Ярыш выступил за запрет аренды самокатов детьми. Как писало ИА «Уральский меридиан», он провёл рабочую встречу с представителями кикшеринговых компаний, на которой обсудили вопросы снижения травматизма с участием средств индивидуальной мобильности. На встрече обсудили вопросы снижения числа аварий с участием самокатчиков и контроль за использованием электросамокатов детьми.