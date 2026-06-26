Один человек погиб и четверо ранены в ДТП в Астраханской области
Пресс-служба УМВД России по Астраханской области сообщила о ДТП на автодороге Володарский — Кошеванка. Водитель не справился с управлением, машина перевернулась.
По данным ведомства, за рулем находился молодой человек 2007 года рождения. В машине было шесть человек.
Пассажир на заднем сиденье 2008 года рождения скончался на месте от полученных травм. Еще четыре пассажира 2007 и 2008 годов рождения госпитализированы.
По факту ДТП проводится процессуальная проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. На месте работала следственно-оперативная группа.