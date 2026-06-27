ДТП с десятком автомобилей произошло в Красноярске

Массовая дорожная авария с участием иномарки, грузовика и припаркованных автомобилей затруднила движение транспорта на левобережье Красноярска.

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Утром 27 июня на улице Пограничников произошло ДТП, в результате которого были повреждены 10 машин, проинформировали в региональном главке МВД.

Водитель Mitsubishi не предоставил преимущество КамАЗу, и после столкновения этих авто они зацепили еще восемь транспортных средств, припаркованных под знаком "Остановка запрещена".

В ДТП никто не пострадал, уточнили в полиции.

Сотрудники ведомства работают на месте происшествия. На участке дороге организовано реверсивное движение.