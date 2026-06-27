ДТП произошло на внешней стороне 42 километра МКАД. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Движение в районе аварии затруднено на шесть километров и осуществляется по двум полосам из семи. Водителям советуют выбирать пути объезда.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — передает Telegram-канал ведомства.

22 июня на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Московской области столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе пятилетний ребенок.

Также один человек погиб и еще один пострадал в тот же день в ДТП с участием «газели» на Московской кольцевой автодороге около развязки с Алтуфьевским шоссе.