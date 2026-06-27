В Красноярском крае в ДТП погиб человек

Мотоциклист получил травмы, его пассажир погиб при попытке скрыться от экипажа ДПС в Рыбинском муниципальном округе Красноярского края, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В результате ДТП пассажир мотоцикла (находившийся без мотошлема) скончался на месте происшествия. Водитель, также не использовавший мотошлем и управлявший транспортным средством без соответствующего права управления, госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на 32-м км автодороги Заозерный - Агинское два мотоциклиста проигнорировали требование экипажа ДПС об остановке и попытались скрыться. В ходе преследования 18-летний водитель одного из мотоциклов не справился с управлением и допустил опрокидывание. Полицейские установили, что транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке, полис ОСАГО отсутствовал. В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).