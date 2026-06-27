19-летняя актриса погибла в страшном ДТП у Черного моря

В Турции произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей и микроавтобуса. Инцидент вызвал широкий резонанс в стране в связи с тем, что в аварии погибла 19-летняя телезвезда Гамзе Саклы, пишет турецкий портал Posta.

Инцидент произошел около 23:00 в среду, 24 июня, на побережье Черного моря, в районе города Чайели.

После аварии автомобиль, в котором находилась девушка, полностью загорелся. Пожарные потушили возгорание, но спасти Гамзе не удалось — она вылетела из машины и погибла на месте от полученных травм.

В результате аварии погибли также 22-летняя Селинай Сарал и 23-летняя Нилай Билгин. Четыре человека получили травмы, трое из них находятся в тяжелом состоянии, медики предполагают, что число жертв аварии увеличится.

Похороны состоялись 25 июня. На церемонии прощания с актрисой в деревне Сырт (Sırt köyü) района Чайели присутствовали как местные жители, так и поклонники Гамзе.

Гамзе Саклы недавно исполнила роль в сериале «Gözleri Karadeniz» («Глаза Черного моря»), действие которого разворачивается в черноморском регионе Турции.

Сюжет драмы рассказывает о молодом человеке по имени Азиль, который вырос на побережье Черного моря и внезапно узнает, что является наследником одной из самых влиятельных турецких династий.