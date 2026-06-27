В Лондоне произошло страшное ДТП с участием пешеходов

В западной части Лондона зафиксирован инцидент с участием автомобиля и пешеходов. По информации, которую приводит газета The Sun со ссылкой на данные столичной службы скорой помощи, транспортное средство совершило наезд на людей.

В результате происшествия медицинская помощь потребовалась трем пострадавшим, которые были оперативно госпитализированы.

Инцидент произошел неподалеку от торгового центра M&S в районе Илинг. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.