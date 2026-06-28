Шесть человек пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области

На трассе в Челябинской области шесть человек пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

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По данным ведомства, два легковых авто одинаковой марки Chevrolet Niva на полном ходу столкнулись на 49 километре трассы Тюбук-Кыштым. Предварительно, один из водителей 1988 года рождения выехал на встречную полосу, где врезался в машину под управлением мужчины 2000 года рождения.

Столкновение было настолько жестким, что травмы получили все находившиеся в машинах люди. Как уточняется на странице ведомства в канале МАХ, оба водителя были тут же госпитализированы в ближайшую больницу. Еще четырем пассажирам на месте ДТП потребовалась медицинская помощь.

Судя по опубликованным фото, один из автомобилей от удара отбросило в кювет. Обе машины сильно деформированы. Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники госавтоинспекции Челябинской области.