Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Астраханской области

В Астраханской области в результате аварии погибли четыре человека, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя УМВД России по региону.

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Предварительно, столкновение произошло на 356-м километре автодороги Волгоград – Астрахань. Женщина 2004 года рождения, которая находилась за рулем Ford Focus, не справилась с управлением и столкнулась со встречным Chevrolet Niva, которым управлял мужчина 1966 года рождения.

Погибли мужчина, а также три пассажира. Помимо этого, водитель Ford Focus и один пассажир получили ранения, их госпитализировали. Проверку проводит госавтоинспекция Харабалинского района.

Ранее автомобиль съехал в кювет под Красноярском. Согласно данным МВД, с управлением не справилась 42-летняя женщина, находящаяся за рулем. Женщина погибла, а трое детей получили ранения.