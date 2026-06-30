Автомобиль сбил женщину на востоке Москвы

Автомобиль сбил пешехода на Байкальской улице в Москве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП она была доставлена в больницу. Ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту аварии, находятся на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.

Ранее на 59-м километре внешней стороны МКАД водитель автомобиля Fiat врезался в стоявший грузовик "Тонар", а затем столкнулся с еще одной машиной. В результате аварии травмы получили водитель и два пассажира Fiat. Из-за случившегося движение в районе ДТП было временно затруднено.

До этого девушка-мотоциклист, двигаясь по улице Садово-Спасской, не справилась с управлением и наехала на столб освещения. Пострадавшую доставили в НИИ имени Склифосовского.

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на МКАД