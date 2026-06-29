Три человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

ДТП с тремя ранеными случилось утром 28 июня в поселке Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

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Авария произошла в 6 километрах от КПП № 3. 40-летний водитель Lada Priora ехал в сторону полигона. В один момент мужчина не справился с управлением, от чего легковушка съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель был госпитализирован с тяжелой сочетанной травмой. В больнице оказался и его пассажир — 29-летний мужчина, который получил закрытую травму живота и брюшное кровотечение. 26-летнего молодого человека, который тоже находился в машине, доставили в медучреждение с ссадиной головы, но потом отпустили домой.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в аварии на трассе в Нижегородской области.