Девять человек пострадали из-за мотоциклистки, въехавшей в парк

Женщина за рулем трехколесного мотоцикла проехала через парк в районе Бруклин в Нью-Йорке, сбивая людей на своем пути. Об этом сообщила газета The New York Post (NYP), сославшись на местные правоохранительные органы.

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В статье утверждается, что в результате происшествия пострадали девять пешеходов и сама мотоциклистка. Состояние четырех человек оценивается как критическое, но стабильное. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

«Предположительно, женщина не справилась с управлением и въехала в парк Коммодор Барри в Форт-Грине», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что полицейские расследуют данный инцидент.

23 мая на юго-востоке Москвы такси столкнулось с легковым автомобилем, после чего вылетело на автобусную остановку и наехало на пешеходов. Как писал Telegram-канал «Осторожно, Москва», авария произошла вечером на Окской улице. Как минимум три человека получили травмы. В публикации уточнялось, что водитель не справился с управлением транспортным средством.

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