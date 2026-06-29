Звезда турецкого сериала разбилась в ДТП

Актриса Гамзе Саклы из популярного турецкого сериала «Глаза Черного моря» попала в смертельное ДТП. Об этом сообщило местное издание Sözcü.

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ДТП произошло в городе Чайели, провинция Ризе, на берегу Черного моря. Известно, что 19-летняя актриса ехала по шоссе вместе с двумя подругами. За рулем находилась 22-летняя Селинай Сарал. В какой-то момент она не справилась с управлением автомобиля и врезалась в столб на разделительной полосе. Затем машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другой легковушкой и отлетела в микроавтобус. На месте аварии начался пожар.

Актрису после удара выбросило на дорогу, ее подруги остались в горящем автомобиле. Спасти девушек не удалось. Еще пятерых пострадавших в ДТП госпитализировали с различными травмами.

19-летняя Гамзе Саклы мечтала стать актрисой с детства. Она начала работать на съемочных площадках в качестве помощницы и стилистки. В 2025 году сыграла роль второго плана в сериале «Глаза Черного моря», который транслировали российские стриминговые сервисы.

До этого колумбийский певец и блогер Эдуардо, известный под псевдонимом Zalek, попал в смертельную аварию на мотоцикле. 30-летний исполнитель не справился с управлением, задел автомобиль, упал и ударился головой о бордюр. Его не стало в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Ранее популярный певец трагически погиб в Бразилии.