© Lenta.ru

В Шри-Ланке слон протаранил лобовое стекло автобуса с военными. Об этом сообщает BBC News.

Нападение произошло 23 июня в городе Киринда, расположенном в южной провинции страны. Дикое животное внезапно вышло на дорогу и атаковало пассажирский автобус, перевозивший военнослужащих ВВС. По счастливой случайности никто из людей не пострадал, хотя автобус получил серьезные повреждения. Происшествие попало на видео.

В Шри-Ланке дикие слоны часто выходят к дорогам вблизи лесных массивов и иногда нападают на проезжающие машины. Причины агрессии слона не уточняются, однако власти призывают водителей соблюдать осторожность при движении в районах, где обитают дикие животные.

Ранее сообщалось, что в Индии 33-летняя туристка стала жертвой проигравшего в драке слона. Он потерял равновесие, упал на женщину и насмерть раздавил ее.