В Калужской области за сутки два ДТП с детьми

За минувшие сутки в Калужском регионе зафиксированы два наезда на несовершеннолетних пешеходов. Оба ДТП произошли 28 июня.

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Первое происшествие произошло в 15:13 мск в Боровске на улице Шувалова. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на девочку 2013 года рождения. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

Второй инцидент произошел в 19:00 мск в селе Заречный на улице Школьной. Женщина 1988 года рождения за рулем автомобиля GEELY ATLAS сбила мальчика 2019 года рождения. Ребенку также оказана медицинская помощь.

Обстоятельства обоих ДТП устанавливаются.