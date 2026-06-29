В Воронеже легковушка снесла бензоколонку

Ты не ты, когда очень нужен бензин. В социальных сетях очевидцы поделились кадрами неоднозначного происшествия.

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На улице Брусилова, судя по фото, очереди на заправке нет, однако и количество колонок, способных обслуживать авто воронежцев, сократилось — на кадрах разбитая легковушка, которая, вероятно, и снесла одну из них. Во сколько произошел инцидент — неизвестно, кадрами очевидцы поделились в социальных сетях утром 29 июня.

«Воронежские новости» обратились в пресс-службу регионального ГУ МВД за подробностями.

Напомним, в данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Таловском районе, которое устроили двое пьяных подростков на мопедах.