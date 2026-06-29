На Октябрьском проспекте Кирова автомобиль врезался в опору ЛЭП

Опора упала на проезжую часть, 60-летний мужчина получил травмы.

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В 10:15 28 июня на Октябрьском проспекте Кирова 44-летний водитель «Лады Весты» не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач. От удара конструкция упала прямо на проезжую часть.

По данным Госавтоинспекции, в машине находился 60-летний пассажир, который получил травмы. Его состояние в настоящий момент уточняется. Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все детали случившегося.