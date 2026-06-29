В Мариуполе два человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом
Легковой автомобиль врезался в пассажирский автобус в Мариуполе, два человека погибли, пострадал 13-летний подросток. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД по ДНР.
"По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099 не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение со стоящим у правого края проезжей части автобусом "Богдан". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля скончались на месте происшествия. Еще один пассажир ВАЗ - 13-летний подросток - получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.