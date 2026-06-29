Под Кинешмой девушка-водитель снесла опору освещения

В минувшую пятницу, в 19:36, на 14-м километре автодороги «Кинешма–Наволоки» произошло дорожно-транспортное происшествие.

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21-летняя девушка, находившаяся за рулём автомобиля «Ниссан Ноут», не справилась с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и врезалась в опору уличного освещения.

Водитель с полученными травмами была оперативно доставлена в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.