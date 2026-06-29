В ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки в Иванове

В Ивановской области за минувшие дни в дорожно-транспортных происшествиях пострадали две несовершеннолетние девочки. Оба инцидента произошли в областном центре с разницей в один день, и в каждом случае речь идет о детях, ставших участниками городского дорожного движения.

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Первое ЧП случилось в пятницу, 26 июня, около 17:20 на улице Демьяна Бедного. Там неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая передвигалась на самокате. В результате столкновения подросток получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят розыскные мероприятия, направленные на установление личности нарушителя и транспортного средства, скрывшегося с места происшествия.

Уже на следующий день, в субботу, в 13:10 на регулируемом перекрестке улицы Дзержинского и проспекта Ленина произошел еще один случай с участием ребенка. Водитель автобуса марки «ПАЗ» 1958 года рождения, управляя общественным транспортом, вынужден был пойти на резкое торможение. Из-за этого в салоне упала 7-летняя пассажирка. К счастью, травмы оказались несерьезными: девочке оперативно оказали медицинскую помощь прямо на месте, и госпитализация ей не потребовалась.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области, по обоим фактам проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными, особенно вблизи пешеходных переходов и в местах возможного появления детей.