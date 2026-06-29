Пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП в Кемерове

Вечером 27 июня на проспекте Шахтёров водитель Mitsubishi вылетел на трамвайные пути и устроил цепную аварию с четырьмя автомобилями.

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Авария произошла около 21:00 на регулируемом перекрёстке. По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, 36-летний водитель "Митсубиши Галант" при проезде перекрёстка выехал на рельсы встречного направления, где в этот момент водитель попутной "Киа Рио" начинал манёвр разворота.

Столкновения избежать не удалось. От сильного удара "Митсубиши" отбросило на "Форд Мондео", который, в свою очередь, врезался в "Тойоту Витс".

В результате происшествия травмы получили два несовершеннолетних пассажира "Тойоты" – дети в возрасте 10 и 14 лет.

Освидетельствование показало, что водитель "Митсубиши" был пьян. Алкотестер зафиксировал 1,0 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.