На трассах Ростовской области произошла серия серьезных ДТП

На трассах Ростовской области за несколько дней произошла серия серьезных ДТП, в результате которых погибли три человека, еще четверо детей и один взрослый получили травмы. Среди аварий - наезды на пешеходов, лобовые столкновения и попутные удары с участием грузовиков, сообщает газета "Рассвет".

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В Семикаракорске водитель легковушки при повороте налево не пропустил питбайк, за рулем которого находился подросток 2011 года рождения. От удара юного водителя отбросило на стоящий автомобиль. Ребенок госпитализирован.

Неустановленный водитель в Ростове-на-Дону сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе и скрылся; его личность устанавливают. Другой водитель, сдавая задним ходом во дворе, не заметил 14-летнего пешехода

В Волгодонске пенсионер за рулем легкового автомобиля не уступил дорогу 15-летнему подростку на нерегулируемой "зебре".

Зафиксированы три смертельные аварии. На трассе "Новочеркасск - Каменоломни" пожилой водитель не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик. Мужчина скончался на месте.

В Матвеево-Курганском районе произошло лобовое столкновение трех автомобилей. Одна из машин вылетела на встречную полосу, столкнулась с кроссовером и автобусом, после чего все три транспортных средства съехали в кювет. Водитель легковушки погиб на месте.

В Константиновском районе на трассе "Шахты - Цимлянск" столкнулись два грузовика. Водитель одного из них не учел мокрое покрытие, выехал на "встречку" и врезался в другой грузовой транспорт. От удара машины загорелись. Личность второго водителя пока не установлена.

По всем фактам проводятся проверки, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.