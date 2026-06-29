Автобус столкнулся с машиной Росгвардии на перекрестке в подмосковном Серпухове

Автобус столкнулся с автомобилем Росгвардии на пересечении Советской и 1-й Московской улиц в подмосковном Серпухове.

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Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили очевидцы.

— В Серпухове произошло ДТП с машиной Росгвардии и пассажирским автобусом, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

Предварительно, никто не пострадал. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправил запрос в пресс-службу Росгвардии по Московской области. Там пообещали прокомментировать инцидент позднее.

22 июня массовая авария произошла на 59-м километре трассы М-9 «Балтия» около подмосковной Истры. В результате ДТП погиб водитель грузовика, еще пятеро человек пострадали.