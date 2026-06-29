Автобус столкнулся с машиной Росгвардии на перекрестке в подмосковном Серпухове
Автобус столкнулся с автомобилем Росгвардии на пересечении Советской и 1-й Московской улиц в подмосковном Серпухове.
Об этом в понедельник, 29 июня, сообщили очевидцы.
— В Серпухове произошло ДТП с машиной Росгвардии и пассажирским автобусом, — пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.
Предварительно, никто не пострадал. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправил запрос в пресс-службу Росгвардии по Московской области. Там пообещали прокомментировать инцидент позднее.
22 июня массовая авария произошла на 59-м километре трассы М-9 «Балтия» около подмосковной Истры. В результате ДТП погиб водитель грузовика, еще пятеро человек пострадали.