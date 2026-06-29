В ДТП в центре Ростова погиб 72-летний мужчина

Рано утром 29 июня в центре Ростова произошло смертельное ДТП.

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Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

– В 5:55 в районе дома №130 по улице Большая Садовая, 72-летний водитель, управляя автомобилем Renault Megane, по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Rav4, которым управлял 68-летний водитель, – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель Renault Megane получил травмы и был доставлен в больницу, где скончался.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.