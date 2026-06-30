Пять человек пострадали при опрокидывании микроавтобуса в Алтайском крае

Микроавтобус с пассажирами перевернулся утром 30 июня на Чуйском тракте рядом с городом Бийском Алтайского края. Об этом сообщила станция скорой помощи города во «ВКонтакте».

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Предварительно, в салоне находились восемь человек. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей 8 и 12 лет.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов рассказал, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, после чего часть из них была доставлена в больницу.

На месте аварии работали четыре бригады станции скорой медицинской помощи Бийска, в том числе одна реанимационная.

Причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются. Краевая прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

По данным ТАСС, в частном микроавтобусе находились граждане Монголии, которые возвращались в страну из Казахстана.

Ранее лось спровоцировал массовое ДТП на федеральной трассе под Смоленском.