Четыре человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями на МКАД

На внешней стороне 60-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали четыре человека. Об этом во вторник, 30 июня, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Отмечается, что одного из пострадавших зажало в салоне автомобиля. Спасателям удалось деблокировать его и передать медикам.

Из-за аварии на участке перекрыты четыре из пяти полос движения, движение транспорта существенно затруднено, передает агентство.

22 июня на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Московской области столкнулись пять автомобилей, в результате чего пострадали четыре человека, в том числе пятилетний ребенок.

Один человек погиб и еще один пострадал 22 июня в ДТП с участием «газели» на Московской кольцевой автодороге около развязки с Алтуфьевским шоссе.